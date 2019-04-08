Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ

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Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, представители Германии якобы выражались грубыми ругательствами и использовали ненормативную лексику.

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Он также добавил, что в ходе заседания обсуждалось возможное возвращение России в ПАСЕ.

Береза подчеркнул, что немецкие парламентарии вели себя как «гопота».

Ранее сообщалось, что в Италии выступили за возвращение России в ПАСЕ.