Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, представители Германии якобы выражались грубыми ругательствами и использовали ненормативную лексику.
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Он также добавил, что в ходе заседания обсуждалось возможное возвращение России в ПАСЕ.
Береза подчеркнул, что немецкие парламентарии вели себя как «гопота».
Ранее сообщалось, что в Италии выступили за возвращение России в ПАСЕ.