Президент Финляндии поехал к Путину на поезде

Глава Финляндии Саули Ниинистё отправился на встречу с российским президентом Владимиром Путиным на поезде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию Ниинистё.

Отмечается, что президент Финляндии едет на скоростном поезде в Петербург не только для беседы с Путиным, но и для того, чтобы поучаствовать в Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

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По данным канцелярии, Ниинистё увидит Путины и выступит на форуме 9 апреля.

Ранее сообщалось, что президента Финляндии прооперируют.