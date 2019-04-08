Кремль открестился от дискуссии по изменению Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в дискуссии по поводу внесения поправок в Конституцию России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Пескову был задан вопрос о позиции Кремля по поводу внесения изменений в Конституцию.

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«В данном случае нет никакой позиции, Кремль не является участником этой дискуссии», — сказал Песков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил разрешить Госдуме участвовать в формировании кабмина.