AP назвало фаворита от демократов в предвыборной гонке США

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс после того, как превзошел своих соперников в сборе финансовых средств, стал бесспорным фаворитом в качестве кандидата в президенты США от демократической партии, пишет агентство Associated Press.

Теперь Сандерс соперничает напрямую с президентом США Дональдом Трампом, отмечается в материале. Однако пока преждевременно прочить ему победу на президентских праймериз.

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Спустя два месяца после объявления о вступлении в предвыборную гонку ни один из демократических кандидатов не обладает столькими преимуществами, как Сандерс, пишет AP. В их числе общий бюджет на предвыборную кампанию в размере $28 млн, лояльный и полный энтузиазма электорат и четко сформированные политические цели.

Все это ставит Сандерса на совершенно другую позицию, нежели в 2016 году, когда он первый раз боролся за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов. Теперь на него возлагаются большие надежды, и это несомненно повлечет повышенное внимание ко всему, что связано с его кандидатурой: начиная от стоимости и осуществимости его политических инициатив до налоговых деклараций, которые он до сих пор не опубликовал.

Ранее сообщалось, что Сандерс хочет достучаться до избирателей Трампа.