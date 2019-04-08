Прокуратура Южной Кореи закрыла дело против посла в Москве

Прокуратура Южной Кореи прекратила расследование в отношении своего посла в России У Юн Гына, которого подозревали в коррупции. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителя дипведомства.

Отмечается, что расследование было решено прекратить в связи с недостаточным количеством улик.

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У Юн Гына обвиняли в получении взятки в 2009 году в обмен на помощь в трудоустройстве родственника бизнесмена Чана в южнокорейскую сталелитейную компанию POSCO. Дипломат отверг все обвинения и подал встречный иск.

Ранее посол Южной Кореи рассказал о визите Ким Чен Ына в Россию.