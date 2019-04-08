«Расистка»: Пушков предложил госпитализировать Фарион из-за слов о «рабах»
Член Совфеда Алексей Пушков назвал «расисткой» экс-депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион, заявившую о том, что русскоязычные украинцы являются «рабами и оккупантами», передает РИА «Новости».
Пушков отметил, что Фарион сдавать анализы уже бессмысленно, ее необходимо срочно «госпитализировать» и надеть на нее «смирительную рубашку».
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«Расистка Фарион назвала русских на Украине рабами и оккупантами одновременно. Чьими рабами, почему оккупантами», — добавил Пушков.
По его мнению, в голове у украинского политика давно «все перемешалось».
Ранее сообщалось, что Фарион назвала украинцев «рабами».