«Расистка»: Пушков предложил госпитализировать Фарион из-за слов о «рабах»

Член Совфеда Алексей Пушков назвал «расисткой» экс-депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион, заявившую о том, что русскоязычные украинцы являются «рабами и оккупантами», передает РИА «Новости».

Пушков отметил, что Фарион сдавать анализы уже бессмысленно, ее необходимо срочно «госпитализировать» и надеть на нее «смирительную рубашку».

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«Расистка Фарион назвала русских на Украине рабами и оккупантами одновременно. Чьими рабами, почему оккупантами», — добавил Пушков.

По его мнению, в голове у украинского политика давно «все перемешалось».

Ранее сообщалось, что Фарион назвала украинцев «рабами».