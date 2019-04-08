КНДР решила сменить посла во Вьетнаме из-за саммита с США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/733/12213733/upload-RTX6OXS3-pic905-895x505-52158.jpg">

Власти Северной Кореи планируют сменить своего посла во Вьетнаме Ким Мён Иля после безрезультатного саммита с США. Об этом сообщает «Ренхап».

По данным агентства, Ким Мён Иль нанес прощальный визит вице-президенту Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхиню 5 апреля.

Реклама

Как отмечается, решение об отзыве после было принято из-за отсутствия соглашения по итогам встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа во Вьетнаме.

При этом имя нового посла КНДР во Вьетнаме пока неизвестно.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп требовал от Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР.