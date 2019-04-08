Киска решил стать премьером Словакии
Президент Словакии Андрей Киска заявил, что готов возглавить правительство после своей отставки. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Киска не исключил того, что может стать премьер-министром Словакии.
Как отмечается, мандат Киски на посту президента Словакии заканчивается 14 июня.
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При этом словацкий лидер также планирует сформировать новую политическую партию после ухода с поста президента.
Ранее сообщалось, что Андрея Киску обвинили в некомпетентности.