Киска решил стать премьером Словакии

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Президент Словакии Андрей Киска заявил, что готов возглавить правительство после своей отставки. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Киска не исключил того, что может стать премьер-министром Словакии.

Как отмечается, мандат Киски на посту президента Словакии заканчивается 14 июня.

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При этом словацкий лидер также планирует сформировать новую политическую партию после ухода с поста президента.

Ранее сообщалось, что Андрея Киску обвинили в некомпетентности.