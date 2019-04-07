Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО

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Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина», цитаты приводит ТАСС.

По словам Зеленского, никто не собирается менять курс, который выбрала страна.

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«Я за НАТО. Но для того, чтобы вступить, мы должны людям объяснить, что это безопасность страны», — отметил Зеленский.

Он добавил, что западные регионы уже определились с вектором будущего развития Украины, теперь необходимо «достучаться» до людей, живущих на востоке страны.

Ранее Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе.