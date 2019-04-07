Нэнси Пелоси получила премию за мужество

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси стала обладателем премии «Профиль в мужестве» (Profile in Courage Award). Об этом сообщает CBS News.

Это частная награда, которая присуждается Библиотечным фондом Джона Ф. Кеннеди. Как отмечается, ее окрестили «Нобелевской премией» для общественных деятелей.

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Премия присуждается за политическую отвагу, которая проявляется либо в каком-то конкретном действии, либо на протяжении всей жизни человека.

В заявлении Кэролайн Кеннеди Нэнси Пелоси была названа «самой важной женщиной в американской политической истории», которая является образцом для подражания и источником вдохновения.

Ранее сообщалось, что Пелоси дала совет бывшему вице-президенту Джо Байдену по общению с женщинами.