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Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина», передает ТАСС.

«Для первого этапа — это прекращение огня на Востоке», — отметил Зеленский.

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Он добавил, что украинские власти не могут позволить себе долгий процесс урегулирования ситуации, так как каждый день начинается с новости о том, сколько людей погибли в этом регионе.

Ранее сообщалось, что представитель штаба Зеленского заявил, что российские власти являются для него врагом. В основном такая позиция сложилась у него из-за Крыма и Донбасса.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.