В Госдуме дали оценку первому туру выборов на Украине

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Член комитета Госдумы по делам СНГ Владимир Катенев дао оценку официальным результатам первого тура выборов президента на Украине., передает RT.

По его мнению, никто не ожидал такого разрыва между лидерами.

«Учитывая, что было рекордное количество людей — 39 претендентов на пост главы государства. Такой явный отрыв стал новостью и для самих главных кандидатов. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Катенев.

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Ранее ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура выборов президента страны.

По итогам первого тура выборов президента Украины лидирует шоумен Владимир Зеленский, набрав 30,24% голосов. Во второй тур выборов также прошел действующий глава страны Петр Порошенко, его поддержали 15,95%.