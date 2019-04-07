Лавров передал королю Иордании послание от Путина
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров передал королю Иордании Абдалле II небольшое послание от главы России Владимира Путина, передает ТАСС.
Уточняется, что российский министр посетил дворец монарха «Аль-Хуссейния».
Отмечается, что Лавров передал королю Иордании наилучшие пожелания от Путина.
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«Президент [Путин] передает вам наилучшие пожелания, он очень ценит отношения [двух стран], вашу политическую позицию», — заключил Лавров.
Ранее сообщалось, что простой уборщик посмотрел футбол с королем Иордании.