Лавров передал королю Иордании послание от Путина

Максим Блинов/РИА «Новости»

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров передал королю Иордании Абдалле II небольшое послание от главы России Владимира Путина, передает ТАСС.

Уточняется, что российский министр посетил дворец монарха «Аль-Хуссейния».

Отмечается, что Лавров передал королю Иордании наилучшие пожелания от Путина.

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«Президент [Путин] передает вам наилучшие пожелания, он очень ценит отношения [двух стран], вашу политическую позицию», — заключил Лавров.

Ранее сообщалось, что простой уборщик посмотрел футбол с королем Иордании.