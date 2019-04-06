Песков рассказал, какие страхи президента Эстонии развеет Путин

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент страны Владимир Путин развеет опасения главы Эстонии Керсти Кальюлайд в сфере безопасности. Об этом он рассказал Postimees.

Песков отметил, что Путин планирует развеять страхи Эстонии по поводу безопасности.

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Также пресс-секретарь президента назвал цель встречи глав стран. По его словам, они хотят «поближе познакомиться».

«Цель встречи — поближе познакомиться, обсудить актуальные вопросы», — добавил Песков.

Также он посоветовал не ждать конкретных решений от встречи Путина и Кальюлайда.

Ранее сообщалось, что сожженная килька навела эстонского политика на мысль об отмене санкций против России.