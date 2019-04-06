Положение Нетаньяху становится неустойчивее перед выборами в Израиле

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху теряет позиции по отношению к своему оппоненту в преддверии выборов на территории страны, однако у него есть возможность сформировать правительство, которое оставит его у власти на рекордный пятый срок. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что противником премьер-министра является бывший высокопоставленный военнослужащий Бени Ганц, не имеющий большого политического опыта. По предварительным данным, ни одной из партий на выборах не удастся добиться необходимого большинства голосов в парламенте, поэтому после голосования из ждут многодневные или даже многонедельные переговоры по созданию коалиции.

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Подчеркивается, что из-за обвинений Нетаньяху его будущее и будущее любого кабмина с ним во главе является туманным, что может привести к новым выборам.

По данным последних опросов, партия Ганца может рассчитывать на 30 мест, а блок Нетаньяху — на 63.

Ранее Нетаньяху прокомментировал готовящиеся обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием.