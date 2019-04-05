В Кремле назвали позицию по Ливии

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за развитием ситуации в Ливии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, самое главное, чтобы в Ливии не возобновилось кровопролитие.

Он также добавил, что необходимо и дальше прилагать все возможные усилия для того, чтобы урегулировать ситуацию мирным способом.

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«Москва в этом не участвует никак», — добавил Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Россия участвовать в поддержке командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара.

Ранее сообщалось, что Хафтар отдал приказ начать наступление на столицу государства Триполи, чтобы освободить город от вооруженных группировок.