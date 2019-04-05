«Это не шоу»: Порошенко о предложении Зеленского к Тимошенко вести дебаты

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Действующий глава Украины Петр Порошенко прокомментировал обращение кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского к лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с предложением провести дебаты перед вторым туром выборов. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, такое «легкомысленное обращение» является неуважением к Тимошенко, занявшей третье место в президентской гонке, а также к ее избирателям.

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«Дебаты — это не шоу», — отметил Порошенко.

Он добавил, что с уважением относится ко всем, кто проголосовал за Тимошенко и Зеленского в первом туре.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил Тимошенко роль модератора на дебатах с Порошенко. Тимошенко пообещала подумать над словами шоумена.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.