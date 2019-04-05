Порошенко обратился к Зеленскому после наркотических анализов

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Президент Украины Петр Порошенко обратился в фейсбуке к своему оппоненту на втором туре выборов Владимиру Зеленскому после того, как оба политика сдали кровь на наркотики и алкоголь.

«Стадион так стадион. Я жду», — написал Порошенко.

К своему посту он прикрепил фотографии из лаборатории на стадионе «Олимпийский», где он сдавал кровь.

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Токсикологические анализы были условием Зеленского для участия в стадионных дебатах с Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко сдал анализы на наркотики и алкоголь.