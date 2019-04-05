Порошенко сдал анализы на наркотики и алкоголь
Президент Украины Петр Порошенко сдал кровь на алкоголь и наркотики, прямую трансляцию ведет УНИАН.
Перед тем, как сдать анализы Порошенко подписал документы. Врачи взяли у президента кровь из обеих рук.
Ранее сообщалось, что оппонент Порошенко на втором туре выборов Владимир Зеленский проверился на алкоголь и наркотики. С требованием пройти соответствующий тест выступил Зеленский.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию сдачи анализов Порошенко и Зеленского.