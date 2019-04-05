Генпрокурор США препятствует правосудию в «российском деле», предположили в конгрессе

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Член палаты представителей конгресса США Хэнк Джонсон допустил, что генпрокурор США Уильям Барр воспрепятствовал правосудию после публикации выводов минюста по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает Politico.

«Если окажется, что он воспрепятствовал правосудию из-за того, как он справился с докладом Мюллера, это станет пятном на его репутации», — сказал Джонсон.

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По его словам, для оценки действия Барра необходимо опубликовать полную версию отчета Мюллера.

Ранее сообщалось, что в минюсте США отказались публиковать полный доклад по «российскому делу».