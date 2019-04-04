Конгрессвуман обвинила Трампа в сговоре с Кремлем и призвала к импичменту
Конгрессмен Максин Уотерс обвинила президента США Дональда Трампа в «сговоре с Кремлем и олигархами России». Об этом сообщает Fox News.
Она также призвала объявить ему импичмент, говорится в материале.
Демократ подчеркнула, что до этого ее могли спросить, «как смеет она» говорить об этом, и упрекали в недостаточном понимании ситуации.
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«Но теперь американские люди знают, говорят они или нет, что этот человек опасен», — заявила Уотерс.
Ранее Максин Уотерс в эфире американского телевидения заявила, что Россия «продолжает наступать» на Корею, перепутав ее с Крымом.