Конгрессвуман обвинила Трампа в сговоре с Кремлем и призвала к импичменту

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Конгрессмен Максин Уотерс обвинила президента США Дональда Трампа в «сговоре с Кремлем и олигархами России». Об этом сообщает Fox News.

Она также призвала объявить ему импичмент, говорится в материале.

Демократ подчеркнула, что до этого ее могли спросить, «как смеет она» говорить об этом, и упрекали в недостаточном понимании ситуации.

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«Но теперь американские люди знают, говорят они или нет, что этот человек опасен», — заявила Уотерс.

Ранее Максин Уотерс в эфире американского телевидения заявила, что Россия «продолжает наступать» на Корею, перепутав ее с Крымом.