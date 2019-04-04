Аваков обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении закона

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Глава МВД Украины Арсен Аваков выдвинул обвинения против кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, оба политика нарушают закон тем, что записывают друг к другу видеообращения.

Он подчеркнул, что агитация перед вторым туром может начаться только тогда, когда будут подведены итоги первого тура.

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Ранее сообщалось, что Порошенко согласился на стадионные дебаты с Зеленским.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.