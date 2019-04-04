Рабинович вызвался провести дебаты между Зеленским и Порошенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/717/12115717/RIAN_2514684.HR-pic905-895x505-16255.jpg">

Народный депутат Украины и лидер партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович заявил, что он может провести дебаты между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и действующим лидером страны Петром Порошенко. Об этом сообщают «Украинские новости».

По его словам, он одинаково относится к обоим политикам.

Реклама

«...поэтому гарантирую – спарринг будет честным и не за ангажированным», — подчеркнул Рабинович.

Также он подчеркнул, что никому не удастся его подкупить.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил Тимошенко роль модератора на дебатах с Порошенко.