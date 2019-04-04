Рабинович вызвался провести дебаты между Зеленским и Порошенко
Народный депутат Украины и лидер партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович заявил, что он может провести дебаты между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и действующим лидером страны Петром Порошенко. Об этом сообщают «Украинские новости».
По его словам, он одинаково относится к обоим политикам.
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«...поэтому гарантирую – спарринг будет честным и не за ангажированным», — подчеркнул Рабинович.
Также он подчеркнул, что никому не удастся его подкупить.
Ранее сообщалось, что Зеленский предложил Тимошенко роль модератора на дебатах с Порошенко.