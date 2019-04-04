В штабе Тимошенко ответили на предложение Зеленского о проведении дебатов с Порошенко

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В штабе Юлии Тимошенко, которая не прошла во второй тур выборов, ответили на предложение кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского о проведении дебатов с действующим лидером Петром Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы команды Тимошенко.

Согласно словам представителя пресс-службы, Тимошенко просмотрела ролик и пообещала подумать над словами Зеленского.

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Ранее Зеленский предложил Тимошенко роль модератора на дебатах с Порошенко.

По его словам, эти дебаты могут способствовать объединению Украины и прославить ее на весь мир как свободное демократическое государство. По этой причине он предложил назначить независимого арбитра для проведения дебатов — Тимошенко, чтобы избежать административного давления и провокаций, уточнил шоумен.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.