США запросили заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле, сообщил источник

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США запросили внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной помощи Венесуэле. Об этом сообщил дипломатический источник в организации, передает ТАСС.

Как отмечается, мероприятие предлагается провести 10 апреля.

«Такая встреча запрошена», — подчеркнул собеседник агентства.

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Он добавил, что все будет зависеть от решения председателя Совета Безопасности, которым в апреле является ФРГ.

Ранее сообщалось, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро начал уголовный процесс над лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.