NYT: Трампу остается ждать конца Мадуро

Президент США Дональд Трамп вряд ли станет агрессивнее, у американского лидера больше не остается реальных вариантов, кроме ожидания, пока режим президента Николаса Мадуро падет, пишет в редакционной колонке The New York Times.

Уже 10 недель в Венесуэле установилось двоевластие. Около 50 стран, в том числе Соединенные Штаты, признали оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Москва в свою очередь выразила поддержку Мадуро.

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Между тем, несмотря на угрозы военного вмешательства, призывы к мятежу, угрозу экономических санкций, укрепление Мадуро в президентском дворце остается вызывающим, «коррумпированные генералы» на его стороне, за ним также поддержка российских и кубинских сторонников, говорится в материале.

«Последний акт этой трагедии» могут сыграть только венесуэльцы, зная, что чем скорее они и их вооруженные силы выселят «воров», тем скорее мир вмешается, чтобы помочь им восстановить страну, пишет NYT.