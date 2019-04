WashPost: прокуроры Мюллера разочарованы недостоверными выводами «российского дела»

Вслед за The New York Times газета The Washington Post продолжает нивелировать позитивный эффект для президента США Дональда Трампа от завершившегося «российского дела».

По данным WashPost, члены команды специального прокурора Роберта Мюллера разочарованы выводами дела, которые представил Генеральный прокурор США Уильям Барр. Тогда после знакомства с докладом Мюллера он сообщил, что сговора между Трампом и Россией не было. Он также утверждал, что у Мюллера недостаточно доказательств для того, чтобы обвинить Трампа в препятствовании правосудию.

Однако в команде Мюллера, которая почти два года вела расследование, считают, что собранные доказательства о препятствовании правосудию были «тревожными и значительными», сообщили источники.

«Они [доказательства] были гораздо острее, чем представил Барр», — сказал анонимный источник.

Недовольство тех, кто работал над тщательным расследованием, начало незаметно появляться в те дни, когда Барр опубликовал четырехстраничное письмо конгрессу. В нем предоставлены основные выводы конфиденциального 400-страничного доклада по «российскому делу». После этого Трампа сразу же отреагировал, заявив о «полном оправдании» себя.

Ранее газета The New York Times сообщила, что итоговый доклад Мюллера может быть гораздо опаснее для Трампа, нежели это представил генпрокурор.