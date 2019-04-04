Указанием Южных Курил «исконной территорией» Японии в учебниках возмутились в МИД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/981/12139981/RIAN_5759330.HR-pic905-895x505-61920.jpg">

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет о том, что в японских учебниках для младшей школы Южные Курилы именуются «исконной территорией» страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, эта формулировка является абсурдной.

Реклама

«Мы рассматриваем это как еще один шаг официального Токио, нацеленный на пропагандистскую раскрутку известной позиции по проблеме мирного договора...», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что позиция японской стороны противоречит общепринятой оценке итогов Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Япония заявила протест из-за военных учений России на Курилах.