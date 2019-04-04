Порошенко мог бы провести дебаты с Зеленским в цирке, заявили в его штабе

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Президент Украины Петр Порошенко мог бы провести дебаты с кандидатом в главы государства Владимиром Зеленским в цирке. Такое заявление сделал представитель его штаба Олег Медведев на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что это зависело бы от тех условий, которые выдвинул Зеленский.

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«Если бы он предложил в Национальном цирке, мы бы пошли в Национальный цирк. Если бы он предложил на какой-то эстраде, мы бы пошли на эстраду», — подчеркнул Медведев.

Однако представитель штаба Порошенко добавил, что проведение дебатов на стадионе будет выглядеть немного странным.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая Ольга Скабеева предложила провести дебаты Зеленского и Порошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.