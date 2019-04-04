Порошенко согласился сдать анализы на наркотики и алкоголь
Представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что нынешний глава государства будет ждать шоумена Владимира Зеленского, чтобы в медпункте стадиона «Олимпийский» сдать анализы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Порошенко будет ждать Зеленского в 9.00 5 апреля. Речь идет о сдаче всех необходимых анализов, в том числе на употребление наркотиков и алкоголя.
«Порошенко, безусловно, готов взять на себя половину таких расходов на аренду стадиона и объяснить происхождение этих средств», — сказал Медведев.
Ранее штаб Зеленского потребовал от Порошенко пройти медэкспертизу.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.