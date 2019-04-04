После слов о санкциях против России в Совфеде ответили эстонскому политику

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий после слов бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара об антироссийских санкциях. Об этом сообщает RT.

По мнению сенатора, заявление бывшего мэра является правильным и реалистичным. При этом решение этого вопроса зависит не от российской стороны, а от США и Евросоюза (ЕС).

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«Если президент Эстонии сможет повлиять на мнение партнеров по ЕС, мы будем это приветствовать», — сказал Джабаров.

Он добавил, что недавно ЕС продлил санкции против России и в настоящее время не готов к их отмене.

Ранее сожженная килька навела эстонского политика на мысль об отмене санкций против России.