Провериться у психиатра посоветовали кабмину Украины

В украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» заявили, что все члены кабмина страны после сделанных на заседаниях заявлений должны провериться у психиатра. Об этом сообщается на сайте партии.

Согласно заявлению, члены правительства не думают о своих словах и их последствиях, а на заседаниях кабмина царит «коллективный маразм».

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«Помешательство налицо. Пора на выход. Причем через кабинет психиатра. Он даст профессиональную и исчерпывающую оценку истерическому веселью», — говорится в заявлении.

Уточняется, что психиатрическое освидетельствование является единственной возможностью членов кабина избежать ответственности перед украинцами за совершенные преступления.

Ранее штаб Зеленского потребовал от Порошенко пройти медэкспертизу.