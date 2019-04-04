Скабеева предложила провести дебаты Зеленского и Порошенко

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Российская телеведущая Ольга Скабеева предложила стать ведущей дебатов вышедших во второй тур президентских выборов на Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, она готова выступить в роли ведущей.

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«Объективность и беспристрастность я гарантирую», — написала Скабеева.

Она добавила, что готова пройти ускоренный курс украинского языка, а свой гонорар за работу обещает передать МВФ для погашения внешнего долга украинской стороны.

Ранее в штабе Зеленского заявили, что из-за отсутствия реакции Порошенко на все выдвинутые ему требования о дебатах говорить рано.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.