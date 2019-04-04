Пройти медэкспертизу потребовал от Порошенко штаб Зеленского
Иван Баканов, который возглавляет штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отреагировал на согласие нынешнего главы государства Петра Порошенко принять участие в дебатах на стадионе. Об этом сообщает УНИАН.
По его словам, Порошенко дал ответы не на все поставленные вопросы.
«В ролике было еще несколько вопросов ... там было о признании кандидата кандидатом, о предоставлении ответа относительно медицинской экспертизы», — сказал Баканов.
Он добавил, что из-за отсутствия реакции Порошенко на все выдвинутые ему требования о дебатах говорить рано.
Ранее Порошенко дал согласие на проведение дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов в стране на киевском стадионе «Олимпийский».
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.