NBC: Трампу нужна новая «Хиллари Клинтон» для победы на выборах-2020

Для того чтобы победить на следующих президентских выборах в 2020 году, действующему американскому лидеру Дональду Трампу нужна похожая ситуация, произошедшая на выборах-2016, отмечает американский телеканал NBC News.

Ему понадобится противник, который ко дню голосования будет столь же непопулярным среди жителей США, как и бывший кандидат и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в ноябре 2016 года. Тогда ее антирейтинг был на уровне 54%, напоминает телеканал. От такого противника будет зависеть судьба переизбрания Трампа, подчеркивает NBC.

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Судя по динамике рейтинга одобрения президента США Дональда Трампа, большинство американцев не собираются менять свое мнение, что бы ни случилось. На этот рейтинг весьма незначительно влияли такие громкие события, как завершение «российского дела» или показания его бывшего адвоката Майкла Коэна, объясняет в материале NBC. И незначительные колебания в рейтинге Трампа после расследования спецпрокурора Роберта Мюллера являются лишь последним свидетельством этой гипотезы.

Будучи кандидатом в президенты США в 2016 году, средние показатели поддержки Трампа никогда не превышали 43,4% и никогда не опускались ниже 35,3%. Трамп никогда не был популярным среди населения политиком, однако смог победить. И теперь нет серьезных оснований полагать, что он внезапно станет таковым перед президентскими выборами.