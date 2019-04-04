Washington Post: семь женщин обвинили Байдена в неприятных прикосновениях

После волны обвинений в харассменте против бывшего вице-президента Джо Байдена, который, по данным СМИ, может принять участие в президентской гонке-2020, еще три женщины заявили о неприятных прикосновениях политика, пишет The Washington Post.

В результате новых обвинений всего семь женщин пожаловались на неподобающие действия Байдена. Новые обвинения поступили от Вейл Кохнерт-Йонт, Софи Карасек и Элли Колл. Они рассказали изданию, что политик притрагивался к ним так, что это приносило им дискомфорт.

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Вейл Кохнерт-Йонт в 2013 году была стажером в Белом доме. По ее словам, однажды Байден прижался к ней лбом.

«Я была настолько потрясена, что было трудно сосредоточиться на том, что он говорил», — сказала она WashPost.

Девушка посчитала, что это неуместное поведение.

Софи Карасек рассказала о случае в 2016 году во время церемонии «Оскар», он произошел перед ее выходом на сцену с Леди Гага. Тогда Карасек рассказала Байдену о самоубийстве своего друга, после чего тот приблизился к девушке и прижался своим лбом к ее.

Третья девушка — Элли Колл — помощница члена демократической партии. По ее словам, при встрече с Байденом в 2008 году политик наклонился, взял ее за плечи и держал «слишком долго».

Ранее Байдена в харассменте обвинили четыре женщины. Первой о «шокирующем» поведении бывшего вице-президента рассказала Люси Флорес. Она вспомнила о случае 2014 года, когда девушка баллотировалась на пост вице-губернатора в штате Невада. После нее на поведение Байдена пожаловались Эми Лаппос, Ди Джей Хилл и Кейтлин Карусо.

После аналогичных обвинений четырех женщин на этой неделе Байден прокомментировал их в твиттере, написав, что «социальные нормы меняются».