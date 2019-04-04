Глава МИД ФРГ объяснил значение диалога Россия-НАТО

<img src="//img.gazeta.ru/files3/709/11682709/AP_18073461859236-pic905-895x505-29301.jpg">

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас призвал не прекращать диалог с российской стороной во избежание эскалации напряженности в отношениях с Москвой. Об этом политик сказал в речи по случаю 70-летия НАТО.

По мнению Мааса, Россия скобы является ответственной за инцидент в Солсбери, нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и также происходящее на территории Украины. Министр подчеркнул, что, несмотря на это, каналы взаимодействия с Москвой не должны быть оборваны.

Реклама

«Когда ситуация с безопасностью ухудшается, системы регулирования разрушаются и напряженность возрастает, молчание не является вариантом», — сказал Маас.

Он добавил, что по этой причине выступает за продолжение регулярных заседаний Совет Россия — НАТО. Причем взаимодействие сторон должно касаться и военной сферы.

Ранее директор отдела по политике безопасности и антикризисному управлению финского МИД Сари Раутио заявила, что Финляндия может присоединиться к НАТО в случае неблагоприятной ситуации в сфере международной безопасности.