Глава МИД ФРГ объяснил значение диалога Россия-НАТО
Глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас призвал не прекращать диалог с российской стороной во избежание эскалации напряженности в отношениях с Москвой. Об этом политик сказал в речи по случаю 70-летия НАТО.
По мнению Мааса, Россия скобы является ответственной за инцидент в Солсбери, нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и также происходящее на территории Украины. Министр подчеркнул, что, несмотря на это, каналы взаимодействия с Москвой не должны быть оборваны.
«Когда ситуация с безопасностью ухудшается, системы регулирования разрушаются и напряженность возрастает, молчание не является вариантом», — сказал Маас.
Он добавил, что по этой причине выступает за продолжение регулярных заседаний Совет Россия — НАТО. Причем взаимодействие сторон должно касаться и военной сферы.
Ранее директор отдела по политике безопасности и антикризисному управлению финского МИД Сари Раутио заявила, что Финляндия может присоединиться к НАТО в случае неблагоприятной ситуации в сфере международной безопасности.