«Но стадион, так стадион»: Порошенко принял вызов Зеленского

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Украинский президент Петр Порошенко дал согласие на проведение дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов в стране на киевском стадионе «Олимпийский». Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам нынешнего главы государства, подобные дебаты могут проводиться только при участии Общественного телевидения, а также должны сопровождаться трансляцией по всем телеканалам страны.

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«Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — заявил Порошенко.

Ранее ЦИК огласил окончательные результаты выборов на Украине.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владмимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.