Нетаньяху улетел в Россию
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху вылетел в Москву, где 4 апреля проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что перед посадкой в самолет премьер заявил журналистам, что обсудит с Путиным ситуацию в Сирии, а также другие вопросы, которые имеют важность для Израиля.
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Визит Нетаньяху в Москву станет вторым посещением России с начала нынешнего года.
Ранее сообщалось, что Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор.