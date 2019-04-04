Нетаньяху улетел в Россию

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху вылетел в Москву, где 4 апреля проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что перед посадкой в самолет премьер заявил журналистам, что обсудит с Путиным ситуацию в Сирии, а также другие вопросы, которые имеют важность для Израиля.

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Визит Нетаньяху в Москву станет вторым посещением России с начала нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор.