Еще две женщины обвинили Байдена в харассменте

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Еще две жительницы США обвинили бывшего американского вице-президента Джо Байдена в харассменте. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, одну из жалоб выдвинула 22-летняя Кейтлин Карусо. По ее словам, когда ей было 19 лет, Байден положил руку на ее бедро на мероприятии, посвященном борьбе с сексуальным насилием. Она добавила, что объятия продлились «слишком долго».

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Другую жалобу выдвинула писательница Д. Дж. Хилл, которая заявила, что инцидент произошел в 2012 году, когда она и ее муж решили сфотографироваться с Байденом на мероприятии по сбору средств в Миннеаполисе. По словам писательницы, политик положил руку ей на плечо, а затем опустил ее на спину, что заставило женщину чувствовать себя «очень некомфортно».

Ранее 43-летняя жительница штата Коннектикут Эми Лаппос заявила, что в 2009 году бывший вице-президент США Джо Байден потрогал ее спину.