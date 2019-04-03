Гуайдо отреагировал на решение по уголовному расследованию

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо отреагировал на решение о продлении уголовного дела против него. Он выступил с обращением к сторонникам, трансляция которого велась в Periscope, передает РИА «Новости».

Он заявил, что в любом случае не намерен сворачивать с намеченного пути.

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«Завтра у нас рабочий день, мы будем продолжать действовать и выходить к венесуэльскому народу», — отметил Гуайдо.

Политик подчеркнул, что в формулировках решения учредительного собрания отсутствует положение об отзыве его депутатской неприкосновенности, и это говорит о том, что ее членам страшно.

Ранее сообщалось, что уголовное расследование против Гуайдо получит продолжение.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.