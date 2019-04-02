Washington Post: республиканцы не поверили во вмешательство России в выборы США

Большинство американцев из числа сторонников республиканской партии США, лидером которой является президент США Дональд Трамп, не согласны с выводом спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, пишет газета The Washington Post со ссылкой на социологический опрос.

Издание отмечает, что задокументированные усилия России по вмешательству в выборы — это одна из самых сильных сторон расследования Мюллера. К тому же, серьезных разногласий на эту тему практически нет, несмотря на то что в России отрицают обвинения, и они не были доказаны в суде, пишет газета.

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В марте завершилось почти двухлетнее расследование по «российскому делу» Мюллера. По его результатам генеральный прокурор Уильям Барр огласил резюме выводов, в которых говорилось об отсутствии сговора Трампа с Россией и попытках Москвы повлиять на исход голосования.

Трамп не видел полного доклада по «российскому делу», а то, что было обнародовано генпрокурором, явно не освобождает Трампа от ответственности в вопросе препятствия правосудию, пишет WP. Однако Трамп редко склонен к умеренности, поэтому он утверждает, что его полностью оправдали, отмечает издание.

В частности, по результатам проведенного соцопроса, большинство американцев заявили, что они склонны верить Мюллеру. Большинство республиканцев же заявили, что они доверяют Трампу.

Ранее в США захотели опубликовать печатную версию доклада по «российскому делу».

Москва отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.