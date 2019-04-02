Медведчук пообещал не поддерживать ни Порошенко, ни Зеленского

Глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политическая сила не поддержит во втором туре президентских выборов на Украине ни действующего президента Петра Порошенко, ни шоумена Владимира Зеленского. СообщаетРИА «Новости».

По его словам, «то, что сделал один, и то, что собирается делать другой», не подходит на сегодняшний день для Украины.

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Медведчук также выразил мнение, что новый президент страны должен представить план по выводу Украины из экономического кризиса и достижению мира в Донбассе.

Ранее в штабе Заленского заявили о готовности шоумена к переговорам с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом один на один.