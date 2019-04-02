Путин отметил прогресс в российско-белорусском сотрудничестве и интеграции
Российский президент Владимир Путин поздравил своего коллегу в Белоруссии Александра Лукашенко в связи с Днем единения народов двух государств. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
По словам Путина, за 20 лет с Договора о создании Союзного государства сотрудничество и интеграция между странами расширились.
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«За прошедший с тех пор период наши страны значительно продвинулись по пути взаимовыгодного сотрудничества и интеграции», — отметил Путин.
Он добавил, что уровень союзнических связей между сторонами высокий, что способствует решению сложных вопросов, находящихся на повестке дня.
Ранее Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран.