Посольство объяснило визит Колокольцева в КНДР

Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев проведет переговоры с руководством министерства народной безопасности КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Северной Корее.

Визит Колокольцева в Пхеньян является «плановым обменом», который существует между Россией и КНДР.

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Колокольцев прибыл в северокорейскую столицу 1 апреля вместе со своим окружением.

Ранее источник в российском парламенте сообщил, что в Москву для подготовки визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию прибыли его помощники.