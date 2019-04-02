Пушкова рассмешило поздравление с разрывом договора о дружбе России и Украины

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Член Совета Федерации Алексей Пушков посмеялся в своем твиттере над украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным, который поздравил украинцев с окончательным разрывом договора о дружбе России и Украины.

Ранее соответствующее поздравление Климкин опубликовал в своем твиттере.

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«Ирония в том, что в нем была статья о признании границ Украины. Отныне эта статья не действует», — отреагировал Пушков.

Отмечая этот факт, сенатор поздравил с прекращением действия документа Климкина и украинского президента Петра Порошенко.