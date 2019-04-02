Российское посольство объявило конкурс на лучшую фейковую новость
Посольство России в США в своем твиттере объявило конкурс на лучшую недостоверную новость, комментируя завершение расследования специального прокурора Роберта Мюллера, который искал подтверждения вмешательства российских властей в выборы в Соединенных Штатах.
Представители посольства отметили, что объявляют конкурс на фейковую новость о «российском вмешательстве» в выборы в США.
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В российской дипмиссии не уточнили, куда следует посылать фейковые новости, а также какой приз получит победитель.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за фейковые новости.