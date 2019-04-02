Нацполиция Украины оставила Тимошенко и Зеленского под охраной

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция сняла охрану со всех кандидатов в президенты страны за исключением Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

По словам министра, государственная охрана до окончания подсчета голосов, «видимо», останется только у Зеленского. Причины такого решения он не объяснил.

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Ранее сообщалось, что Зеленский удерживает лидерство после обработки 95% голосов.

Ожидается, что Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко примут участие во втором туре выборов, который назначат на 21 апреля.