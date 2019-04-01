Порошенко встретился с вдовой Маккейна

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Синди Маккейн, вдовой сенатора США Джона Маккейна, и обсудил с ней проходящие выборы, сообщает «Укринформ».

Синди Маккейн приехала на Украину в составе наблюдательной миссии Международного республиканского института.

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В ходе встречи была дана высокая оценка тому, что первый тур президентских выборов состоялся свободно и честно, а Украина убедительно продемонстрировала высокие стандарты избирательной гонки и политической состязательности.

Ранее экс-премьер Украины Арсений Яценюк встретился с Синди Маккейн и поблагодарил ее за поддержку украинского государства.