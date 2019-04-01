Участников второго тура пригласили на теледебаты на Украине

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На Украине Национальная общественная телерадиокомпания пригласила кандидатов на пост главы государства, которые пройдут во второй тур, поучаствовать в теледебатах. Об этом сообщается на официальной странице вещателя.

«Общественный вещатель… предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что такие дебаты проводятся при личном участии кандидатов в последнюю пятницу перед голосованием, т.е. 19 апреля. Они длятся не менее часа и транслируются в прямом эфире между 19.00 и 22.00.

Ранее сообщалось, что лидерство сохраняет шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,26% украинцев. За ним следует действующий глава государства Петр Порошенко (15,99%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,36%).

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Идет подсчет голосов первого тура. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.